Manisa FK ile Edgar Prib karşılıklı olarak yolları ayırdı

Lig ekiplerinden Manisa FK'da 33 yaşındaki futbolcu Edgar Prib ile yollar ayrıldı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Prib'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Manisa FK'da Alman futbolcu Edgar Prib ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Prib'i makamında ağırlayarak kulübe vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti. Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Aktan, Prib'e kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek vedalaştı.