Manisa FK ile Yeşilay arasında örnek proje: 'Yeşil Tribün'

Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında statta ‘Yeşil Tribün' oluşturularak, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulacak.

Manisa Futbol Kulübü ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tribünlerde oluşturulacak 'Yeşil Tribün' ile Manisalı gençler Türkiye'ye örnek olacak. Madde, alkol ve sigara bağımlığına karşı pankartlarla 'Yeşil Tribün'de yer alacak olan gençler, kulübü aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atacak. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Karadağ, Seyit Ali Özmen ve Yeşilay yetkilileri Tolga Yıldız ve Levent Akçalı ile Yeşilay gönüllüsü gençler Seda Tokdemir, Hilal Arslan, Dilan Koç ve Davut Özmen yer aldı.

Yeşilay ile Türkiye'de örnek olacak bir projeye imza attıklarını belirten Başkan VekilEngin Anlı, “Manisa Futbol Kulübü olarak son derece önemli bulduğumuz bir protokole imza atacağız. Kulüp olarak hep sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer olmaya özen gösteriyoruz. Futbolun ve sporun birleştirici gücü ile Yeşilay'ın bağımlılığa karşı etkili mücadelesi bizleri bir araya getirdi. Sporda madde, tütün, alkol bağımlılığına yer yok. Yeşilay'ın da 100 yılı aşkın ülkemizde takdir gören önemli bir mücadelesi var. Manisa Futbol Kulübü ve Yeşilay olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Gençlerimizin daha sağlıklı, daha ahlaklı ve daha doğru bireyler olabilmesi için birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tribünlerimizi Yeşilay'a açıyoruz.

Yeşil Tribün ile hem gençlerin hem de Yeşilay üyeleri tribünlerde farkındalık oluşturmak adına yer alacak. Bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu projenin Manisa'mıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeşil Tribün ile gençlere ve futbolseverlere bağımlılığa karşı önemli mesajlar verileceğini ifade eden Anlı, “Yeşil Tribün' futbol aracılığıyla hem gençlerimize hem de futbolseverlere önemli mesajlar vereceğiz. Bağımlılığın ne kadar kötü olduğunu Yeşil Tribün aracılığıyla herkese anlatmaya çalışacağız. Gençlerimiz, hazırlayacakları pankartlarla, broşürlerle, maça gelen taraftarlarımızı bilgilendirerek tabi maçlarımızın da naklen yayınlanmasından faydalanarak tüm Türkiye'ye bu mesajları en iyi şekilde iletecekler. Bunun dışında okullarda ve üniversitemizde gerçekleştireceğimiz paneller ve söyleşilerle de Manisalı gençlerimizle bir araya gelerek bağımlılığa karşı birlikte savaşacağız” şeklinde konuştu.

Bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çeken Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ise “Öncelikle Manisa Futbol Kulübümüze, başkanımıza ve tüm yöneticilerimize Türkiye Yeşilay Cemiyetimiz adına teşekkür ediyorum. Bağımlılıklarla mücadelede en önemli çalışmalar arasında kültür ve spor etkinliklerine yönlendirme bizim için çok önemli. Çalışma ekibimizle birlikte öğrencilerimize ve gençlerimize çok yararlı olacağına inandığımız bu büyük projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil Tribün projesinin birçok içeriği var. Yıl içerisinde birlikte birçok çalışmaya imza atacağız. Yeşil sahnelerimizle, örnek rol model olan sporcularımızın, yöneticilerimizin ve şehrimize katkı veren birçok unsurun Manisa Futbol Kulübümüz aracılığıyla şehrimizde misafir ettiğimiz 55 bin öğrencimizle buluşacağı çok büyük işler yapmayı planlıyoruz. Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Projede yer alacak olan Yeşilay gönüllüsü Seda Tokdemir, Hilal Arslan, Dilan Koç ve Davut Özmen de Yeşil Tribün ile Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek heyecanlarını dile getirdiler.

İmza törenin ardından Başkan Vekili Engin Anlı, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun'a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Salih Fulcun ise günün anısına Başkan Vekili Anlı'ya hediye takdiminde bulundu. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle birlikte sona erdi.