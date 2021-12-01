Manisa FK, Kocaelispor maçıyla Mümin Özkasap Stadı'na dönüyor

Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, önümüzdeki pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşması ile birlikte bundan sonraki iç saha maçlarını iyileştirme çalışmaları tamamlanan ve kriterlere uygun hale getirilen Mümin Özkasap Stadı'nda yapacak.

Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynamış, bu süreçte Mümin Özkasap Stadı'nın da TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi için girişimlere başlanmıştı. Yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda Mümin Özkasap Stadı, kriterlere uygun hale getirildi. Manisa Futbol Kulübü, Lig 15. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacak.