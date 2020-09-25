İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK, Kocaelispor'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Cumartesi günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.


2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 16.00'da Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni sezona deplasmanda 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü galibiyetiyle başlayan Ege ekibi, Kocaelispor mücadelesini de kazanarak haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Karşılaşmayı hakem Özgür Reha Alıcı yönetecek. Maçta Alıcı'nın yardımcılıklarını ise Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.