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Manisa FK, kupada bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Eynesil Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında ev sahibi ekip Manisa FK, rakibini 9-8 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Selim Şenöz


Manisa FK: Samet, Mert Kuyucu, Ayberk, Oktay(Muhammet Taha dk. 46), Stark (Çağrı dk. 46), Fırat(Nizamettin dk. 75), Gakpa, Kadir(Burak dk. 97), Grezda (Diallo dk. 68), Selim(Adem dk. 68), Batuhan


Yedekler: Ömer, Mert Özbaykız, Burak, Berat, Domgjoni


Teknik Direktör: Levent Eriş


Eynesil Belediyespor: Akın, Metin (Efekan dk. 104), Cengizhan, Anıl, Orhan, Gürkan (Selahattin dk. 84), Samet, Ali (Emirhan dk. 51), Berkay (Bedirhan dk. 84), Birkan(Hakan dk. 61), Doğukan(Bekir dk. 61)


Yedekler: Yunus Emre


Teknik Direktör: Levent Kantarcı


Goller: Gakpa (dk.70 pen.) Diallo (dk.120) (Manisa FK), Doğukan (dk. 10), Efekan (dk. 107) (Eynesil Belediyespor),


Sarı kartlar: Anıl, Kadir, Hakan, Akın, Emirhan (Eynesil Belediyespor), Ayberk, Gakpa, Diallo, Nizamettin (Manisa FK)


Penaltı atışlarını gole çevirenler: Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet Taha, Ayberk (Manisa FK), Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan, Orhan (Eynesil Belediyespor)


Kaçıranlar: Adem (Manisa FK), Selahattin, Emirhan (Eynesil Belediyespor)

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