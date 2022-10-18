Manisa FK, kupada bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Eynesil Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında ev sahibi ekip Manisa FK, rakibini 9-8 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Selim Şenöz
Manisa FK: Samet, Mert Kuyucu, Ayberk, Oktay(Muhammet Taha dk. 46), Stark (Çağrı dk. 46), Fırat(Nizamettin dk. 75), Gakpa, Kadir(Burak dk. 97), Grezda (Diallo dk. 68), Selim(Adem dk. 68), Batuhan
Yedekler: Ömer, Mert Özbaykız, Burak, Berat, Domgjoni
Teknik Direktör: Levent Eriş
Eynesil Belediyespor: Akın, Metin (Efekan dk. 104), Cengizhan, Anıl, Orhan, Gürkan (Selahattin dk. 84), Samet, Ali (Emirhan dk. 51), Berkay (Bedirhan dk. 84), Birkan(Hakan dk. 61), Doğukan(Bekir dk. 61)
Yedekler: Yunus Emre
Teknik Direktör: Levent Kantarcı
Goller: Gakpa (dk.70 pen.) Diallo (dk.120) (Manisa FK), Doğukan (dk. 10), Efekan (dk. 107) (Eynesil Belediyespor),
Sarı kartlar: Anıl, Kadir, Hakan, Akın, Emirhan (Eynesil Belediyespor), Ayberk, Gakpa, Diallo, Nizamettin (Manisa FK)
Penaltı atışlarını gole çevirenler: Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet Taha, Ayberk (Manisa FK), Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan, Orhan (Eynesil Belediyespor)
Kaçıranlar: Adem (Manisa FK), Selahattin, Emirhan (Eynesil Belediyespor)