Manisa FK lige İstanbulspor deplasmanıyla başlayacak

Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisa FK, son haftayı ise BAY geçecek.

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig fikstür çekim töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı ile TFF 1. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

İlk hafta İstanbulspor deplasmanı, son hafta BAY

Fikstür çekiminin belirlenmesiyle Manisa Futbol Kulübü ilk hafta rakibi İstanbulspor oldu. Manisa FK, ilk hafta mücadelesinde İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk iç saha maçında ise Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor'u konuk edecek. Manisa FK ligin son haftasında ise BAY olacak.

Sezon 13 Ağustos'ta başlayacak

TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak.

“Süper Lig'e yükselerek Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Fikstür çekimi sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Engin Anlı, “Öncelikle tüm kulüplerimize hayırlı bir sezon diliyorum. Tüm futbolcu arkadaşlarımız için sakatlıksız, kazasız bir sezon olsun. Manisa Futbol Kulübü olarak 2. Lig'den namağlup şampiyon apoletiyle geliyoruz. Birkaç senedir TFF 1. Lig'in kapısından dönüyorduk ama nihayet bu sezon buradayız. Manisa şehri de buraları çok özledi. Yıllardır böyle büyük arenalarda ne yazık ki olamadı. Manisa Futbol Kulübü ile birlikte Manisa bu sezon TFF 1. Lig'de temsil edilecek. Önümüzdeki sezonlarda da Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Güzel bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Son haftayı BAY geçeceğiz. Geçen sezon şampiyon olduğumuzda da son haftayı BAY geçmiştik. Bu bir işaret olabilir. İnşallah sonu güzel biter” dedi.

“Transferi de yüzde 80-90 tamamladık diyebiliriz”

Stat ve transferle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Vekili Engin Anlı, “Biz aslında maçlarımızı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağız. Ancak Manisa 19 Mayıs Stadı'nın ciddi anlamda bir tadilattan geçmesi gerekiyor. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlere destek olacağını belirtti. Manisa 19 Mayıs Stadı bakanlığımız tarafından tadilattan geçecek. Bu süre zarfında maçlarımızı Akhisar'da oynayacağız. Gerekli görüşmeler yapılıp mutabakatlar sağlandı. Sezonu Akhisar'da açacağız ama Manisa 19 Mayıs Stadı tamamlandığında da tekrar Manisa'ya, evimize döneceğiz. Bu sezon Manisa ile kucaklaşma sezonu olacak bizim açımızdan. Transferi de yüzde 80-90 tamamladık diyebiliriz. Geçen sezondan kalan kadromuzu büyük oranda koruyoruz. Kadro istikrarına çok inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Kadromuza Süper Lig patentli birkaç oyuncu arkadaşımızı dahil ettik. Taraftarlarımız da bizden yabancı oyuncu transferi bekliyor. Kısa bir süre sonra birkaç yabancı oyuncuyu da kadromuza dahil ettikten sonra takımımız hazır hale gelecek ve sezona başlayacağız” şeklinde konuştu.