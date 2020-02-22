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Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

TFF 2.

Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa giren takım, maç saatini beklemeye başladı.


Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta mücadelesinde, 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Gümüşhanespor'la karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Taktik çalışmasının ardından antrenman stretching ile sona erdi. Karşılaşma öncesine Manisa FK, topladığı 54 puanla 2., Gümüşhanespor ise 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

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