İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı

TFF 2.

Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turu maçları oynayacak olan Manisa FK, Manisa'daki hazırlık dönemini dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.


Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya'da oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından antrenman, taktik oyunla sona erdi. Bugün karayoluyla Antalya'ya hareket edecek olan takım, Antalya'da kampa girerek hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.