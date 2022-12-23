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Manisa FK, Pendikspor hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Ziraat Kupası 5.

Tur maçının ardından Pendikspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Manisa FK, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul' hareket etti.


Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 19. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Takım, 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.


Antalya'da Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde salonda yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti.


24 Aralık Cumartesi akşamı Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.



Karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak


Manisa Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmada Metoğlu'nun yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük.

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