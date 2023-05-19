Manisa FK, Pendikspor'u konuk edecek

Lig'in 38. hafta mücadelesinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, İstanbul ekibi Pendikspor'u konuk edecek. 21 Mayıs Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak ligi galibiyetle kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.