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Manisa FK, sabah salonda akşam sahada çalıştı

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde tempoyu artırarak devam ettiriyor. Sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan siyah beyazlı ekibin akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Aerobik dayanıklılık koşusunun ardından, antrenman dar alanda oyunla sona erdi.

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