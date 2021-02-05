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Manisa FK sahasında Afyonspor'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta mücadelesinde sahasında Pazar günü Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Manisa FK, rakibini yenerek haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor.


Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde 54 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Afjet Afyonspor engelini de aşarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.



İlk maçı deplasmanda 4-0 kazanmıştı


Manisa Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor ligin ilk yarısında Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.


Maçın hakemi Mehmet Semih Güçlü yönetecek


Manisa Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Semih Güçlü yönetecek. Mücadelede Güçlü'nün yardımcılıklarını Adem Şahin ve Mahmut Gülle yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Deniz Kükrek.

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