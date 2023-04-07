Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk olacak

Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Sakaryaspor ile mücadele edecek. Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü yarın saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Sakarya deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadelede Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.