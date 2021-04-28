Manisa FK şampiyonluk kupasını kaldırdı

com 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 6-0 mağlup etti. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, karşılaşma sonrası kupasını kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile 1-1 kalarak şampiyonluğunu garantileyen Manisa FK, bu hafta sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u da 6-0 yenerek, namağlup unvanını korudu. Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Gümüşhanespor maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval, "Gönlüm ve dileğim o dur ki inşallah bir sezon sonra bir başka kupayı size tekrar vermek için burada buluşuruz. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Şampiyonluğu hak ettiklerini vurgulayan Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı ise "Bugün çok gururluyuz ve mutluyuz. Bugünü gerçekten çok bekledik. Aslında taraftarlarımızdan ayrı kaldığımız için buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle şampiyonluğa yürüdüğümüz bu dönemde taraftarlarımız bizleri televizyonlardan izlemek zorunda kaldı. Bu yüzden biraz buruğuz. Manisa FK çok genç bir kulüp. 5 senedir profesyonel liglerde mücadele ediyor. Profesyonel ligde geçirdiğimiz kısa süre içerisinde mutluluğu da sevgiyi de üzüntüyü de aşkı da beraber yaşadık. Bu kulüpte emeği geçen, alın teri döken herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle şampiyonluğumuzda en büyük emeği sahip Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a buradan huzurlarınız da bir kez daha teşekkür ediyor, TFF 1.Lig'de de bu mutluluğu yaşamayı temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Misli.com 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Manisa FK, kupasını TFF Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval'ın elinden aldı. Büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler şampiyonluğu eş ve çocuklarıyla kutladı. Manisa FK'lı futbolcular şampiyonluk kupasıyla gazetecilere bol bol poz vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Orhan Timurtaş

Manisa FK: Yusuf, Sertaç (Serdar dk. 60), Ahmet (Birkan dk.72), Emir (Mikail dk. 46), Erhan, Recep Burak, Hakan (Yiğit dk. 63), Alaettin Batuhan, Mustafa, Mehmet Güven (Ferhat dk. 46), Mehmet Uysal

Gümüşhanespor: Zeki, Musa Sinan (Baran dk. 53), Osman, Ömer Alp, Berkan, Muharrem, Raif, Sercan (Batuhan İhsan dk. 79), Tekin(Burak dk. 46), Tugay (Osman Can dk. 77), Erdinç (Özgür dk. 33)

Goller: Emir (dk. 2), Hakan (dk. 13), Mehmet Uysal (dk. 26 ve 63), Mustafa (dk. 30), Ferhat (dk. 90)

Sarı kartlar: Berkan (Gümüşhanespor), Ferhat (Manisa FK)