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Manisa FK Serkan Özbalta ve Taner Savut'la sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörlük için Serkan Özbalta, Sportif Direktörlük görevi içinde Taner Savut ile anlaştı.

Tecrübeli futbol adamları, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı.


TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon öncesinde Teknik Direktörlük ve Sportif Direktörlük görevleri için Serkan Özbalta ve Taner Savut ile anlaştı. Tecrübeli futbol adamları için Halil Onultmak Spor Tesislerinde imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı'nın da yer aldığı imza töreninde Serkan Özbalta ve Taner Savut kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan Teknik Direktör Serkan Özbalta ve daha önce Alanyaspor'da Sportif Direktörlük görevinde bulunan Sportif Direktör Taner Savut'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

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