İhlas Haber Ajansı

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Manisa FK sol kanat arayışında

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Manisa FK'nın, Tarsus İdman Yurdu formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu Mohammad Lith Alzin'i takibe aldığı öğrenildi.


Tarsus İdman Yurdu'nun 2001 doğumlu genç sol kanat oyuncusu Mohammad Lith Alzin, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


Bu sezon Tarsus İdman Yurdu formasıyla 16 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu,, Manisa Futbol Kulübü'nün radarına girdi. Mohammad Lith Alzin bu sezon oyunda kaldığı 453 dakikada 3 gol 1 asist kaydetti. Oyuncuya Manisa Futbol Kulübü'nün yanı sıra bazı TFF 1. Lig ekiplerinin de talip olduğu öne sürüldü.

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