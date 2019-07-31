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Manisa FK tescillendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şirketleşme süreci tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şirketleşme süreci tamamlandı. Manisa Futbol Yatırımları A. Ş. olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda başvuran siyah-beyazlı kulübün yeni adı Manisa Futbol Kulübü oldu. Süreci değerlendiren Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Manisa'ya ait şirketleşen ve daha da güçlenen bir yapıyla hedefimiz olan üst ligler için mücadele edeceğiz” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Mayıs ayında gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda şirketleşme için Başkan Mevlüt Aktan ve yönetimine yetki verilmişti. Şirketleşme süreci için çalışmalarını tamamlayan ve Manisa Futbol Yatırımları A. Ş. olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda başvuran Siyah-beyazlı kulübün isim, renk ve logo değişikliği resmen onaylandı. TFF'den çıkan karar doğrultusunda Manisa Futbol Kulübü olarak tescillenen ve yeni logosu ile renkleri Siyah-Beyaz ve Yeşil olarak resmiyet kazandı.


Manisa Futbol Kulübü olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde lansman toplantısı gerçekleştirerek kulübün vizyonu,misyonu ile ilgili bilgiler aktarılacak. Manisa futboluna yeni bir boyut kazandıracak olan Manisa FK, hem üst ligler için mücadele verecek hem de altyapılardan yetiştirdiği sporcuları Türk futboluna kazandıracak.


Uzun süren bir dönemden geçtiklerini ve şirketleşme sürecini tamamladıklarını belirten Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul'da değerli üyelerimizin desteğiyle şirketleşme yolunda ilk adımı atmıştık. Kulübümüzün adını da Manisa Futbol Kulübü olarak ilan etmiştik. Geldiğimiz noktada şirketleşme sürecimiz TFF tarafından resmen onaylandı. Artık Manisa'yı bundan sonraki süreçte Manisa FK olarak temsil edeceğiz. Şirketleşen ve daha da güçlenen bir yapıyla hedefimiz olan üst ligler için mücadele edeceğiz. Manisa'yı, Manisa futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Onun desteğiyle Manisa futbolda yeni bir sayfa açacak” dedi.

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