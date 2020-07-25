Manisa FK, TFF 1. Lig yolunda finale kaldı

Lig Play-Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. Manisa FK ile Tuzlaspor, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de finalde karşı karşıya gelecek.

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Deniz Caner Özaral

Manisa FK: Ömer, Mehmet, Ali, Salih Zafer, Erhan (Orhan dk. 89 ?), Sertaç (Zahit dk. 83), Onur, Nizamettin (Galip dk. 89 ?), Emir Alagöz (Oğuz dk. 51), Umut, Serdar (Sinan dk. 83)

Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz (Ahmet dk. 85 ?), Muharrem, Alaattin Hamza (Selim dk. 46), Melik, Can, Halil İbrahim (Ogün dk. 90+3 ?), Mehmet Ozan (Bilal dk. 90+2 ?), Mert, İrfan (Behlül dk. 74)

Gol: Nizamettin (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Erdinç, Mert, Selim, (Sancaktepe FK), Emir Alagöz, Sertaç, Salih Zafer, Oğuz, Umut, Erman (Manisa FK)