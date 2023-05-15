Manisa FK, Tuzlaspor'un konuğu olacak

Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Tuzlaspor'ka karşılaşacak. Manisa temsilcisi İstanbul'da oynanacak karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor.

Lig'in 37. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacak. 16 Mayıs Salı günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Tuzlaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Karşılaşmada Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.