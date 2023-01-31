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Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.


Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran Manisa FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile prensipte anlaştı. Deneyimli teknik direktör, bugün saat 13.00'da kulüp tesislerinde Manisa FK ile resmi sözleşmeye imza atacak.


UEFA Pro-Lisans sahibi olan Koşukavak, daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Altay ve Bursaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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