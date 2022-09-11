Manisa FK- Yeni Malatyaspor maçının ardından

Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “Geçtiğimiz maçta deplasmanda Samsunspor ile son derece iyi bir mücadele edip deplasmandan kazanarak dönmenin mutluluğunu o gün itibariyle yaşamıştık. İçerde de kabuk değiştirmeye çalışan Yeni Malatyaspor takımı vardı. 3 gün öncesinde de 2 tane geçen sene süper ligde oynayan oyuncusuna lisans çıkarttılar. Geçen sezon süper ligde oynayan 6 oyuncusuyla karşımıza çıktılar. Bizi hiç kolay geçecek bir maçın beklemediğini biliyorduk. Maçtan önce de bunun için çok çalıştık ama bazen istediğiniz gibi sahada olmuyor. Rakibe çok pozisyon verdik. Biz kendi adımıza verdik bu pozisyonları, rakip bulmadı. Maçı kazanmak için ekstra bir mücadele ortaya koyduk ki gördüğünüz üzere ayakta bile durmakta zorlandığımız bir sıcaklık var. Rakibimiz Malatyaspor takımı neredeyse 15 dakikaya yakın yerden kalkmadılar. Böyle bir rakibe karşı kazanmayı çok isterdik. Mücadele etmeye çalıştırlar ama bize karşı bu anlamda oyunu böyle durdurarak oynamaları tamamen bizim oyuna tekrar tekrar girmemizi engelledi. Bunun sonucunda maç beraberlikle bitti. Biz diyoruz ki gelecekle ilgili bizim hayallerimiz var. Bu takımın geleceğiyle ilgili kazanamıyorsanız da kaybetmemek önemli. Bugün iyi oynamadığımız bir ortamda normal bir sonuç olarak görüyorum. Her iki takımı da bu sıcakta bu kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın maç esnasında kırmızı kart görmesi sebebiyle basın toplantısına Yardımcı Antrenör Feyzi Lahiç çıktı. Lahiç, “Manisa FK eski kulübümüz olduğu için eski dostlarımız bizi güzel karşıladı. Bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Kötü gidişatımız var ama umutlu olduğumuz bir takıma sahibiz. Genç ve mücadele eden bir takımımız var. Bir yerde bir patlama yapmak istiyorduk. Aslında çok da fırsat yakaladık ama normal şartlarda bu maçın sonucunun çok farklı bitmesi gerekiyordu. 4-1, 5-1 gibi bir skor olması lazımdı. Çok net fırsatlar yakaladık. İnşallah bu ivmemizi sürdürürüz. Maalesef bugün bir kaybımız da oldu. Önemli bir oyuncumuzu da kırmızı kart sebebiyle kaybettik. Bu ivmeyi önümüzdeki haftalarda biraz daha yukarılara çıkartarak gerçekten bu takımın iyi bir takım olduğunu bütün Malatya halkına, bütün Türkiye'ye göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adem Büyük çok ağır bir küfür etti”

Maç sırasında takımının eski oyuncusu Adem Büyük ile yaşadıkları tartışmanın sorulması üzerine konuşan Lahiç, “Maç sırasında o bölge karıştı. Adem, yıllardır Türk futboluna hizmet eden bir kardeşimiz. Benden çok küçük yaş olarak. Oraya çok sert gitti, ben de onun tutup çektim ancak maalesef çok ağır bir küfür etti, hem bana hem kulübe. Buranın ekmeğini yemiş, buranın teknik direktörlüğünü yapmış bir insanın bu kadar acımasızca, her şeyi hiçe sayarak hareket etmesi doğru değil. Saha içinde kaptanlık yapan bir oyuncunun bir kere ahlaklı olması lazım. Hepimiz hatalar yaptık ama uzun yıllar ekmek yediğimiz bu camiaya, büyük paralar kazandırdığınız, alacaklarınızdan bir kuruş bile indirim yapmadığınız camianın hocasına, takımına bu şekilde ağır küfürler etmeyi kamuoyunun takdirine ve onun vicdanına bırakıyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok. Herkes kendi kalitesini gösterir. Biz de gördük” diye konuştu.