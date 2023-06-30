Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Manisa FK'nın, yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına Manisa'da başlayacak olan siyah-beyazlılar, 2. etap çalışmalarını ise Bolu'da gerçekleştirecek.

Manisa FK'nın, Spor Toto 1. Lig'deki üçüncü sezonu öncesinde kamp programı belli oldu. Lige ilk çıktığı 2021-2022 sezonunu 49 puanla 9. sırada tamamlayan, 2022-2023 sezonunu da 56 puanla 8. sırada tamamlayan Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz 2023 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayacak. İki etaptan oluşacak olan kamp programının daha sonra Bolu'da devam edeceği öğrenildi.

Manisa FK yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yapacağı çalışmalarla yeni sezonda Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek.