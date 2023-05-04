Manisa FK yönetiminden Göztepe maçı öncesi taraftara bilet jesti

Lig 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim kurulu üyeleri, maçın tüm biletlerini taraftarlara hediye etmek üzere satın aldı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, " Lig 36. haftasında evimizde karşılaşacağımız Göztepe maçının biletleri taraftarlarımıza hediye edilmek üzere değerli yönetim kurulu üyelerimiz tarafından satın alınmıştır. Takımımızı tribünde desteklemek isteyen Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlarımızın, Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelere başvurması gerekmektedir. Sadece Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlara bilet yüklemesi yapılacaktır. Bilet yüklemesi 6 Mayıs Cumartesi gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yükleme işlemleri 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te tamamlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'na bekliyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz, çünkü biz Manisayız" denildi.