Manisa FK'da Altay hazırlıkları devam ediyor

Lig'in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde sahasında Altay ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncularımız dar alan oyunları oynadı ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.