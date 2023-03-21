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Manisa FK'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Altay'a konuk olacak. Mücadele 25 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Altay maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.


Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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