İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa FK'da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in ilk 3 haftasını 9 puanla kapatan son iki haftayı ise puansız geçen Manisa FK ligin 6'ncı haftasında evinde karşılaşacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


Manisa Futbol Kulübü, Lig 6. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.


Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.