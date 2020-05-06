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Manisa FK'da çalışmalar başladı

Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren TFF 2.

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sosyal mesafe kurallarına uyarak dörderli gruplar halinde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde çalışmalara başladı.


Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından çalışmalarını bir süredir evde sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün sahaya indi ve çalışmalara başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleşen antrenmanımız dörderli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti.

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