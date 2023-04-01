Manisa FK'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.
Lig 30. hafta mücadelesinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lig'in 30. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.