Manisa FK'da Göztepe hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.
Lig 36. hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Lig'in 36. hafta maçında Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.