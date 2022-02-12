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Manisa FK'da hazırlıklar tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.

Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Nasadoge Menemenspor karşılaşması için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.


Manisa Futbol Kulübü, 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda N. Menemenspor ile karşılaşacak.

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