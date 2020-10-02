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Manisa FK'da hedef galibiyet

Manisa Futbol Kulübü, Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında pazar akşamı deplasmanda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.


Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Pazar akşamı Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Lige deplasmanda 3-1'lik Çorum FK galibiyetiyle başlayan ardından evinde Kocaelispor'u 6-1 mağlup eden Manisa FK, Afjet Afyonspor maçından da kayıpsız dönerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Karşılaşmayı Erdoğan Özkaya yönetecek


Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Erdoğan Özkaya yönetecek. Mücadelede Özkaya'nın yardımcılıklarını Okan Akbal ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Safa Yılmaz.

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