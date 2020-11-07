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Manisa FK'da hedef kayıpsız yola devam etmek

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup yoluna lider olarak devam eden Manisa FK, ligin 9. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Ziraat Türkiye Kupasında adını 4. Tura yazdıran Manisa Futbol Kulübü, com 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Yunusemre Karaali Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım topla dayanıklılık çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını artırarak devam edecek. Karşılaşma öncesinde 7 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Manisa FK 22 puanla lider durumda bulunurken rakibi Amed Sportif Faaliyetler ise 4 galibiyet 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Manisa FK, Amed deplasmanından da 3 puanla dönme hedefinde.

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