İhlas Haber Ajansı

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Manisa FK'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Manisa Futbol Kulübü gerçekleştirdiği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı.


Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular gruplar halinde özel çalışmalar gerçekleştirdi.


Siyah-beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.



Özgür Çek ile yollar ayrıldı


Öte yandan Manisa FK kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Futbolcumuz Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özgür Çek'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

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