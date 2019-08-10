Manisa FK'da İlker Püren dönemi sona erdi

Geçtiğimiz haziran ayı sonunda Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen İlker Püren ile yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör İlker Püren dönemi, karşılıklı görüşmelerin ardından sona erdi. Manisa ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz İlker Püren'le yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Sayın İlker Püren'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerini yer verildi.