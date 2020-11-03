Manisa FK'da kupa heyecanı

Eleme Turunda Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Manisa FK, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'u konuk edecek. 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak mücadele Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 22 puanla liderliğini sürdüren Manisa FK, kupada Gümüşhanespor engelini aşarak adını 4. Tura yazdırmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır

Manisa Futbol Kulübü ile Gümüşhanespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Bedirhan Soydemir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enver Aydın.