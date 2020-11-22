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Manisa FK'da kupa mesaisi

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önünde lider durumda bulunan Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ve aerobik parkur çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.


Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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