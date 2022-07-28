Manisa FK'da Muhammet Taha Şahin'e milli davet

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Muhammet Taha Şahin, U23 Milli Takımı'nın, 8-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da katılacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosuna davet edildi.

U23 Milli Takımı'nın, 8-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da katılacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Muhammet Taha Şahin de davet edildi. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18.00'de Konya'da toplanacak.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlarda U23 Milli Takımı A Grubu'nda Senegal, Cezayir ve Kamerun ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Fas, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.