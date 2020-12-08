Manisa FK'da tek hedef 3 puan

com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta karşılaşmasında sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Manisa FK, rakibini yenerek hem haftayı 3 puanla kapatmak hem de namağlup unvanını devam ettirmek istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde 37 puanla namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor maçını da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Manisa FK ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 12'sinden galibiyetle ayrılırken sadece bir maçta berabere kaldı ve hiç yenilgi yüzü görmedi.

Karşılaşmayı Can Cengiz yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Uşakspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetecek. Karşılaşmada Cengiz'in yardımcılıklarını Fatih Karatağ ve Ferhat Çalar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alirıza Altunbakır.