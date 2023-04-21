İhlas Haber Ajansı

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Manisa FK'da tek hedef galibiyet

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.


Lig'in 34. haftasında Altınordu'yu konuk edecek. Mücadele 24 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.


Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 31 maçta topladığı 48 puanla 10. sırada yer alan Manisa FK, Altınordu karşısında 3 puan alarak play-off için iddiasını sürdürmek istiyor.

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