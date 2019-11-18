Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk

Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak yoluna devam eden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda adeta tek yürek oldu. Manisa ekibi, 13 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 1 beraberlikle en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Lig Beyaz Grup'ta sezona Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde hedefe her geçen hafta bir adım daha yaklaşmanın sevinci yaşanıyor. Ligde 13 hafta geride kalırken, bileği bükülmeyen ve son olarak deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor maçını Nizamettin ve Sinan'ın attığı gollerle 2-0 kazanan siyah-beyazlı ekipte maçın ardından yine büyük bir coşku vardı. İlk olarak galibiyet sevincini kendilerini Çorum'a desteklemeye gelen taraftarlarıyla birlikte paylaşan Manisa FK futbolcuları, soyunma odasında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri alkışlarla karşıladı.

Galibiyet sevinci soyunma odasında da devam etti

Manisa Futbol Kulübü'nün galibiyet sevinci soyunma odasında da büyük bir coşkuyla yaşandı. Manisa temsilcisinin soyunma odasında; ‘şampiyon Manisa' tezahüratları söylenirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise oldukça duygu dolu anlar yaşadı.

Yeni Çorumspor müsabakasının ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Ergün, “Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bizlere yine büyük bir sevinç yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.

En iyi performans Manisa FK'nın

Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak unvanını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, profesyonel liglerdeki en iyi performansı gösteren takım oldu. 13 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik alan Manisa FK, rakip filelere 40 gol gönderirken, kendi kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Manisa ekibi, tek puan kaybını ise ligin 6. haftasında Yılport Samsunspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak yaşadı.