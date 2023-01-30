Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı. Bu sezon ligde oynanan 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 11. sırada yer alan Manisa FK, son hafta Denizli deplasmanında lig sonuncusu Denizlispor ile 1-1 kalınmasının ardından Teknik Direktör Levent Eriş ile kulüp binasında bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.