Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz oldu

Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek olan yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Osman Zeki Korkmaz'a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” denildi.