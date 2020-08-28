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Manisa FK'da yoğun tempo

Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar’da 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.


Sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan takım, akşam antrenmanını ise aerobik ve taktik çalışmayla tamamladı.


Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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