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Manisa FK'dan Gazeteciler Cemiyetine forma jesti

Manisa Futbol Kulübü, Manisa Gazeteciler Cemiyeti adına Manisa Genç Memur-Sen 3.

Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvasına katılacak basın mensuplarına forma hediye etti.


Manisa Futbol Kulübü, 23 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan Manisa Genç Memur-Sen 3. Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası öncesinde Manisa Gazeteciler Cemiyetine forma jestinde bulundu. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Korkmaz ve Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, üzerlerinde Manisalı gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu formaları Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yalçın ve Ali Bozkurt'a teslim etti. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yalçın ve Ali Bozkurt, jestlerinden dolayı kulüp başkanı Mevlüt Aktan'a teşekkür ettiler.


23 Eylül tarihinde başlayacak olan Manisa Genç Memur-Sen 3. Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda tüm takımlara başarılar dileyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, “Manisa Gazeteciler Cemiyetine bu önemli turnuva öncesinde forma jestinde bulunduk. Manisa Futbol Kulübü olarak, Manisa basınına destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah sakatlığın olmadığı bir futbol şöleni olur” ifadelerini kullandı.

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