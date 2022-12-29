Manisa FK'dan stat sitemi

Manisa Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, bakım-onarım çalışması devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ikinci ihalenin iptal edildiğini ifade ederek, "Manisa marka olmuş bir büyükşehir ama bir stat yok. Bakanımız geçenlerde geldi, söz verdi ama bir türlü 19 Mayıs Stadyumu faaliyete geçemedi, geçecek gibi de gözükmüyor. Yarım yamalak kalmış durumda, üzülüyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 9. sırada tamamladı. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Hasacar, Akın Saadetin Gezgin, Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Erdem Özkan, Ali Arslan, Seyit Ali Özmen ve Murat Taşkıran, Manisa basınıyla kahvaltıda bir araya geldi. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan'ın da yer aldığı kahvaltı sonrası Başkan Mevlüt Aktan, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktan, "Bu yıl sezona başlarken bütçemizi geçen seneye göre TL bazında yarı yarıya düşürdük. Ülkemizde yüzde 100'e yakın artışlar olmasına rağmen, kurların inanılmaz seviyelere gelmesine rağmen biz bütçeyi yarı yarıya düşürdük. Aslında çok büyük paralar da harcamıyorduk. Büyük işler yaptığımız için büyük para harcandığıyla ilgili bir ön yargı oluşmuştu. Bunu da kırmamız gerekiyordu. Maddi anlamda da büyük paralar zaten sürdürülebilir değil. Artık Süper Lig'de de ve Spor Toto 1. Lig'de de gelir-giderler arasında uçurumlar var. 13 milyon TL gelirimiz var. Bugün 13 milyonla ne yapacaksınız? Bu giderle yapılacak iş değil. O kadar çok yapılması gereken şeyler var ki biz tabi bir yere kadar bunu yapabiliyoruz. Daha bizim stadımız yok. Koca Manisa'da stat yok. Bir türlü stada geçemiyor ve yapamıyoruz. Ufak bir statta oynuyoruz, misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Kimseyi davet edemiyoruz. Manisa marka olmuş bir büyükşehir ama bir stat yok. Bakanımız geçenlerde geldi, söz verdi ama bir türlü 19 Mayıs Stadyumu faaliyete geçemedi, geçecek gibi de gözükmüyor. Yarım yamalak kalmış durumda. Üzülüyoruz. Biz başka şehirlere gidiyoruz. Spor Bakanımız da Manisalı olmasına rağmen bu şehre bir türlü bu ivmeyi kazandıramıyoruz. İnsanları bir yere toplamak için fiziki şartlarında olması lazım. Tabi ki biz bir yere kadar bazı şeyleri yapabiliriz. Ben şimdi gidip de stat yaptıramam. Böyle bir imkanımız yok. Bunu devletin, kamunun yapması lazım" dedi.

"Manisaspor'un bu hale gelmesiyle ilgili Manisa FK'nın hiçbir alakası yok"

Manisaspor üzerinden kendilerine sürekli yapılan eleştirilere de tepki gösteren Aktan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Manisaspor'un bu hale gelmesiyle ilgili Manisa FK'nın hiçbir alakası yok. Manisaspor'u batırmak için biz kumpas mı kurduk, bir şey mi yaptık. Aksine biz Manisaspor şampiyon olsun diye o zamanlar çok büyük destekler verdik. Gelmiş insanlar bizimle uğraşıyor. Bunu kim batırdıysa bir kere de onlara hesap sorsunlar. Şu an hukuki olarak bizim Manisaspor ile birleşmemiz mümkün değil. Bugün yönetime gelen arkadaşlarımızın en azından niyeti iyi. Zor durumdalar. Biz de saha bakımlarını yaptık. Altyapıdan oyuncu aldık, para veriyoruz. Malzeme yardımı yaptık. Bunu söylemek doğru mu bilmiyorum, farklı yerlere de çekebilirler ama kendilerine yemek konusunda da destek olmak için bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bunları Manisa Futbol Kulübü yapmaya çalışıyor. Ben bütçemi küçültüyorum. Bir tane futbolcu az alıp bu yardımları yapmaya çalışıyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa FK'nın ayrı kurumlar olduğunu vurgulayan Mevlüt Aktan, "Manisa halkının duymasını istiyorum. Burası belediyenin bir malı değil. Ya da bir şirketi değil. Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrı bir kurum. Biz burada kiracıyız. İlişkilerimizin iyi olması kötü bir şey mi? Kavga mı edelim herkesle. Biz kimseyle kötü değiliz. İyi ki Cengiz Ergün var ki böyle tesisler, yatırımlar yapmış. Yapmasa ne olacaktı" dedi.

"2 veya 3 transfer yapacağız"

Sezonun ikinci yarısı için transfer anlamında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aktan, "İkinci yarıya 2 veya 3 transfer yapacağız. Süper Lig'e çıkma şansımız var. 7'ye yakın asgari ücretle oynattığım genç oyuncular var. Bu oyunculara ülkemizden ve dünyadan inanılmaz derecede talepler var. Artık risk alıp oynatıyor ve yetiştiriyoruz. Yurt dışından oyuncu alırken de satılabilir genç oyuncular alacağız. 4-5 scout aldık. Bunlar bütün dünyayı dolaşıyor şu anda. 1-2 milyon yabancı oyuncuya harcayacağımız parayı scoutlara vereyim dedim. O oyuncuları Türkiye'ye getirip, hem satılabilir, hem yarışmacı, hem de üretken, bunu yapmak zorundayız. Temiz iş yaparsanız sponsorda gelir. Büyük kulüpler gelip iş anlamında ortaklık teklif ediyor. Çünkü temiz bir kulübüz. Bizim FIFA, UEFA'da bir tane davamız yok. Bunun dünyada örneği yok" ifadelerini kullandı.