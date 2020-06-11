İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK'dan Yozgatlı öğrencilere forma desteği

TFF 2.

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu.


Manisa FK, Manisa'dan kilometrelerce uzaklıktaki Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu. Manisa Futbol Kulübünün formalarını giyen öğrenciler, desteklerinden ve duyarlı davranışlarından dolayı mutluluklarını dile getirerek, kulübe teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.