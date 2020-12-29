İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

Manisa Futbol Kulübü, Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Sarıyer'i mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.


Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübümüz, 30 Aralık Çarşamba (Yarın) günü sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 47 puanla namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer maçını da kazanarak ligin ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istiyor.



Mücadelenin hakemi Celal Bayraklı


Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak mücadeleyi hakem Celal Bayraklı yönetecek. Karşılaşmada Bayraklı'nın yardımcılıklarını Aykut Küçük ve Azad İlhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.