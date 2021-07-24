Manisa FK'nın yeni CEO'su Yılmaz Bal oldu

Manisa Futbol Kulübünde CEO'luk görevine Yılmaz Bal getirildi. İmza töreninde konuşan Kulüp CEO'su Yılmaz Bal, “Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Elbirliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam” dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'e mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübünün yeni CEO'su Yılmaz Bal oldu. CEO Yılmaz Bal için Manisa FK'nın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni CEO Yılmaz Bal, “Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüler. İnşallah elbirliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Aktan: “Yılmaz kardeşimin bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanacağız”

Yeni CEO Yılmaz BAL'ın güzel bir aileye katıldığını vurgulayan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ise, “Yılmaz kardeşimiz güzel bir aileye katıldı. Kulüp büyüdükçe nitelikli, kaliteli, güvenilir insanları içimize alıyoruz. Böyle de olması gerekiyor. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Futbol bir ekip işi. Daha önceden de tanıdığımız, sevdiğimiz Yılmaz kardeşimle görüştük. Kulübümüzü CEO olarak temsil edecek. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım Manisa Futbol Kulübü'nde hep birlikte başarılı günler geçiririz. Manisa Futbol Kulübü keyifli bir kulüp. Ne yaptığını bilen bir kulüp. Ne yapacağımız da çok önemli. Yılmaz kardeşimin bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanacağız. Hedefimiz Süper Lig ve umarım en kısa sürede hedeflediğimiz yere ulaşırız” diye konuştu.

İşyapan: “Hep birlikte üst lige çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal'a yeni görevinde başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, “Bu güzel aileye katıldığı için Yılmaz ağabeye teşekkür ediyorum. Hem kulübümüz için hem de kendisi için hayırlısı olsun. Hep birlikte bilgi ve birikimlerinden faydalanarak takımımızı en üst lige çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.