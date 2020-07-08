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Manisa FK'ya play-off maçları öncesinde motivasyon konuşması

TFF 2.

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleşen antrenman öncesinde sahaya inerek, 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan play-off maçları öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek moral verdi.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan karar doğrultusunda 2. Lig ve 3. Liglerdeki şampiyonlar ve play-off oynayacak olan takımlar açıklandı. Lig Beyaz Grupta Samsunspor'un ardından 2. sırada bulunan Manisa FK da, 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan 1. Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan play-off maçlarına katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı.


Play-off maçları öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral veren kulüp başkanı Mevlüt Aktan, “Şu anda her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Sizlerden bugünden itibaren sadece ve sadece play-off maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bu takım mutlaka hedefe ulaşacaktır. Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi hak eden bir takımdır. İnşallah play-off maçlarında hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



Akşam antrenmanıyla hazırlıklar devam etti


Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla play-off hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Pas çalışmasının ardından antrenman kenar organizasyonuyla sona erdi.

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