Manisa Forum Magnesia'da Ramazan etkinliği

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi minik misafirleri için birbirinden eğlenceli Ramazan etkinlikleri hazırladı. Ramazan dolayısıyla her cuma ve cumartesi günü gece saat 23.00'a kadar açık kalacak alışveriş merkezi ailelerin keyifli bir Ramazan geçirmesi için etkinlikler düzenleyecek. Ramazan süresince her hafta sonu saat 16.00'da alışveriş merkezini ziyaret edecek minikler, ücretsiz gerçekleştirilecek Hacivat ve Karagöz gölge oyunlarıyla eğlenecek. Bayram alışverişlerine özel 31 Mayıs, 1 Haziran ve 2 Haziran günlerinde de yine saat 23.00'e dek ziyaretçilerini ağırlayacak olan alışveriş merkezi, ailecek keyifli ve kaliteli zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.